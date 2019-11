Video: Paljassaarde kerkib linna toel Eesti oma Hollywood

«Tallinn Film Wonderlandi projekt on suurepärane näide avaliku ja erasektori edukast koostööst, millel on positiivne mõju kohalikule loomemajandusele,» ütles abilinnapea Aivar Riisalu. Tema sõnul toetab Tallinn alati olulisi algatusi, mis loovad tarku töökohti ja edendavad nii linnaruumi kui ettevõtluskeskkonda. «On selge, et paljud rahvusvahelised filmiproduktsioonifirmad ja režissöörid tunnevad suurt huvi siin piirkonnas filmimise vastu. Peame sellest võimalusest kinni haarama ja sellest kasu lõikama. Tallinn Film Wonderland on märkimisväärne samm selle ärivaldkonna edendamiseks,» lisas ta.