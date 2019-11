Ajakirjanike Liit: korruptsioonist teatajate karistamine tekitab muret

EAL leiab, et kui ametnikel ei ole ohutu korruptsioonist või mõnest muust väärkäitumisest teatamine ning seda vajadusel ka meedia kaudu, siis Eesti on liikumas suletud ühiskonna poole. «Kus riigipoolset infot jagab kõrgelt tasustatud, kuid ebatõhus pressiesindajate armee. Teisisõnu tähendab see info varjamist ja lõpptulemusena valetamist,» edastas EAL.