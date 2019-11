Asekantsler: tänane valitsuse otsus teeb väga nõutuks

«Täna on raske päev olla riigiametnik Eesti Vabariigis,» kirjutas sotsiaalmeedias Siim Sikkut. Tema meelest on Eesti riigi üks tugevusi, et pole elupõlise ametniku staatust ning ebakompetentseid ja tagurlikke ametnikke saab lahti lasta. Lisaks peab iga ametnik ametisse asudes leppima, et poliitilist tahet tuleb teostada, isegi kui sellega ise ei pruugi nõustuda poliitika sisu poolest. «See käib tööga kaasas, vahel ka väike väärtuskonfliktki sealjuures,» lisas ta.

«Aga – poliitiline tahe ei saa olla ametiseisundit kuritarvitav või seadusi eirav. Samuti ei saa ebapiisava koostöö või kompetentsuse pärast lahti lasta lihtsalt sellise tunde pealt. Peab olema tõendus ja pärispõhjused. Tõenduskohustus on seejuures lahtilaskjal ehk süüdistajal, mitte vastupidi,» leiab MKMi asekantsler.

Tema sõnul on suhteline ametkonna paindlikkus võimalik siis, kui on tagatud õiglane kohtlemine. «Just seepärast teeb tänane valitsuse otsus maaeluministeeriumi kantsler avalikult teadaoleva info põhjal otsitud põhjustel ametist vabastada väga nõutuks (parema sõna puudumisel või kangema vältimisel),» edastas Sikkut. «Peaminister küll ütles, et see oli vajalik juhtimiskriisi lahendamiseks selles asutuses. Paraku on pigem näha, et see hoopis tekitab juhtimiskriisi ja seda kogu valitsuse ulatuses,» lisas asekantsler.

Tema sõnul ei saa ametnike ja poliitikute sümbioos toimida ilma õigluse põhimõtete järgimiseta. Ja ilma nendeta pole usaldust ja selleta pole koostööd. «Sellest sümbioosist, teineteise võimendamisest sõltub mõneti riigi käekäik,» selgitas Siim Sikkut.

Sikkut rõhutas, et tal ja ta kolleegidel pole hoolimata mõnede poliitikute veendumusest mingit vandenõud vastu töötada poliitilisele tahtele. «Kuniks see on on legitiimne, õiguspärane ja õiglane. Kui ei ole – siis on tõesti me kohus seda ka välja tuua, ka avalikult, kui teisiti ei toimi. Me oleme oma ametnikuvande andnud «olla ustav Eesti Vabariigile»: me teenime riiki, teenime Eestit esimeses järjekorras.»

Sikkut kinnitas, et tema postitus pole üleskutse barrikaadidele ja allumatusele, vaid kantslerid tahavad oma tööd edasi teha koos nendega ja ausalt.

«Me tahame oma tööd edasi teha ja teiega koos, aga ausalt. Seepärast ongi tänane päev raske riigiametnikuna – tahaks iga päev ehitada paremat Eestit ja olla seejuures südametunnistusele truu, aga on selge oht, et see on edaspidi raskem nii mõnegi kolleegi jaoks.»

Sikkut kirjutas, et tema jutt võib olla julgustuseks kolleegidele. «Ma olen alati optimist,» lausus Sikkut ja lisas, et ilmselt see üks otsus üksi kõigi ametnike julgust ja tervet mõistust kohe tasa ei lülita.