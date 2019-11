Harju maakohus: minister Aeg loob kohtu tööst vale pildi

Minister märgib, et Harju maakohtus on üldmenetluses keskmine lahendini jõudmise aeg 241 päeva, kuid jätab märkimata, et kohtutes keskmiselt on see 244 päeva. Seega lahendab Harju maakohus asju keskmisest kiiremini. Sisuliselt heidab minister Harju maakohtule ette, et tegemist on ühe kiiremini asju lahendava kohtuga.