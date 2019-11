Politseiprefekt veebiähvardustest: ehk oleks abi avaliku koha mõiste laienemisest internetile

Jurist Reimo Mets avaldas saates arvamust, et meie ühiskonnas on tekkinud uus normaalsus, kus kõik võivad avalikult kõiki sõimata ja seda peetakse igapäevase elu osaks.

Ta tõi näiteks, et kui keegi avalikus kohas hakkab teisi sõimama, siis kutsutakse talle politsei, määratakse trahv või muud sanktsioonid. «Me ei pea ju normaalseks seda, et Raekoja platsi tuleb mingi inimene, hakkab kõva häälega labaselt kedagi sõimama,» tõi Mets näiteks.

Põhja prefekt Kristian Jaani pakkus välja, et võib-olla ongi nüüd õige aeg avaliku koha mõiste ümber defineerida. «Täna meil ei ole avalik koht defineeritud sellisena, et seda võiks laiendada internetile. Aga mis see internet täna on? Täpselt samasugune avalik ruum, kui me räägime avalikest sotsiaalmeedia seintest, online’i kommentaariumitest, kus kõik näevad, mis on sinna pandud, kolmandad inimesed võivad olla häiritud ja nii edasi,» arutles Jaani.