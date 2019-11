Laaneots: see on Erdoğani santaaž

Laaneots ütles Postimehele, et ta on omal ajal väljendanud meelehärmi olukorra üle, kus NATO-s käib otsustamine üksmeele põhimõttel. «Olen varem vaidlustanud ja sõdinud selle vastu, et NATO-s on konsensus. See on täiesti vale lähenemine,» rääkis erukindral. Ta selgitas, et kuna NATO-s on 29 liikmesriiki, siis on keeruline iga riigi heakskiitu saada. «Kui kellelgi tuleb mingi mõte pähe, siis tegelikult on NATO abita. See küsimus tuleks uuesti üles tõsta.»