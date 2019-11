Stoicescu: Türgi praegune positsioon pidurdab ajutiselt arenguid

«Ankara soovib jõulise diplomaatiaga legitimeerida oma ühepoolset tegevust Põhja-Süürias sundides kõiki teisi NATO liikmeid asuma Türgi ametlikule seisukohale, et Süüria kurdide Rahva Omakaitse (YPG) on terroristlik organisatsioon,» kommenteeris Postimehele Stoicescu.

«See võib olla Türgi presidendi [Recep Tayyip] Erdoğani vastus Prantsusmaa presidendi Macroni hiljutisele väitele, et NATO on «ajusurmas», millega Macron pidaski silmas Türgi «koordineerimatut» tegevust Süürias,» leiab ta.

NATO liidrite kohtumiseni Londonis on jäänud loetud päevad ja Stoicescu loodab, et selleks ajaks leitakse diplomaatiline lahendus, mis lõpetaks Türgi vastandumist ülejäänud alliansile.

«Türgi ei osale NATO ettenihutatud kohalolekus Balti riikides ja Poolas, kuid välisminister Mevlüt Çavuşoğlu kinnitas tänavu Tallinnas, et Türgi on pühendunud NATO liige. Nüüd sööb Türgi oma sõnu ning blokeerib NATO-s Balti riikide ja Poola kaitseplaani vastuvõtmist,» rääkis Stoicescu ja lisas, et plaanil ei ole mingit seost Süüriaga ega suhetega Balti riikide, Poola ja Türgi vahel, mis on püsinud heal tasemel.