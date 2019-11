«Otse Postimehest»: Kallas Reinsalule: miks te ei tee meiega paremat valitsust

«Inimeste õiglustunne sai kannatada, kirjutan sellele sada protsenti alla. Inimesed olid pahased, miks? Sest oli otsekui loodud ettekujutus selle kohta, et Lemetti vallandati selle eest, et ta esitas prokuratuurile korruptsioonikahtluse. Ma oleks esimene mees, kes võtaks plakati kätte ja läheks maaeluministeeriumi ette ja ütleks, et ainuke mees, kes ametisse jääb, on Lemetti! Kui ta oleks selle pärast vallandatud.»

Urmas Reinsalu sõnul vallandati Lemetti ametist, kuna tema koostöö ministriga ei sujunud.

«Koostöö Järviku ja Lemetti vahel ei toiminud. Tooge mulle kas või põlvepikkune poisikene Eestimaal, kes ütleks, et Järvik ja Lemetti olid üks tiim, raudrusikas Eesti maaelu ja Euroopa Liidu rahade toomisel!» sõnas minister.

Kaja Kallase sõnul toodi aga võimu säilimise nimel aus ametnik ohvriks. «Ma arvan, et see riivas inimeste õiglustunnet, et inimene andis teada, et minister ei saa oma tööga hakkama, ta püüdis seda lahendada maja sees. Ta andis teada sellest riigikantseleile, andis teada sellest prokuratuurile ja nüüd paratamatult valitsus toob selle ausa riigiametniku ohvriks,» selgitas Kallas.

Urmas Reinsalu heitis Lemettile ette, et ta ei tulnud valitsuse ette selgitusi jagama ja lehvitab nüüd meedias kompromiteeriva materjaliga, mis pole veel avalikuks tulnud.

«Mõned asjad panid mind ka Lemetti tegevuses veidikene kulmu kergitama. Ta andis täna selgitusi ERR-is Toomas Sildamile, et on veel mingisugune kompra, mida ei ole avalikustatud. Ma kutsun üles küll, kui on veel mingisugused faktid mitte teada, siis avalikkusele see informatsioon on kasulik,» teatas Reinsalu.

Nimelt teatas Illar Lemetti täna ERR-ile antud intevjuus, et ta rääkis juba augustis riigisekretärile Järvikut puudutavatest olulistest asjaoludest, mis pole veel avalikkuse ette jõudnud ja eeldas, et need jõuavad riigisekretäri kaudu ka peaministrini.

«Ei ole vaja vaka all hoida neid asju, kui riigisekretär teadis, rääkigu tema ära,» julgustab Reinsalu.