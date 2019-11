Klandorf: ressursid on olemas, aga töö on tegemata

«Me oleme teinud mõlemat. Paiguti on pandud killustikku, paiguti on pandud teedele kloriide, et selle paksema jääkihiga võistelda. Killustik läheb lihtsalt jää sisse ja sellest pole kasu midagi,» ütles kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. Ta tõdes, et kui näiteks Tehnika tänava pikenduse äärsel kergliiklusteel valitses veel keskhommikulgi libedus ja maas polnud üldse graniitsõelmeid näha, siis oli tegemist kellegi tegemata tööga ning linn võtab lepingupartneritel kõrvad pihku.

Inimesed kurtsid ka seda, et ühissõidukipeatused on kohtuavalt libedad. «Sellega on sama mure, et öösel pandi sinna sõelmeid, aga ilmaolud muutuvad nii kiiresti, et on vaja uuesti panna. Libedusetõrje on pidev protsess, ega me ise pole ka lepingupartnerite tööga rahul,» lausus Sulg.

«Täna rakendame väga tõsiseid sanktsioone kõigi nende suhtes, kes on oma töö tegemata jätnud. Meie põhiprobleeem on praegu siisiki kvartalisisesed teed ja kõnniteed. Kui varahommikul tööle tulin, sõitsin spetsiaalselt läbi Tatari ja Süda tänava. Seal oli asi nii halb, et inimesed käisid neljakäpukil. Igasgune libedusetõrje oli tegemata. Ilmselt meie koostööpartnerid olid töö tegemata jätnud ja seda saavad nad juba täna oma rahakottides tunda. Ega me neid muud moodi mõjutada ei saa,» ütles Klandorf Postimehele.

«Nüüd on kõik tagajalgadele aetud ja kõva töö käib. Tegin ka linnaosavanematele päris tõsise peapesu. Aga süü pole ainult nendel. Ka korteriühistud ja eraomanikud on jätnud oma kõnniteed korda tegemata,» lisas ta.

Klandorfi sõnul on linnal piisavas koguses graniitsõelmeid, mida kinnistuomanikele libedusetõrjeks tasuta jagatakse. «Kuna siiani pole suuremat libedust olnud, siis linnaosade valitsused pole nii väga reklaaminud, et tulge ja võtke tasuta sõelmeid. Ja nüüd ongi häda käes. Mingi hulk sõelmeid on ühistutele ju välja jagatud, aga tundub, et ka seda pole tänavatele puistatud,» lausus abilinnapea.