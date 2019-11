Galerii: libedus täitis haiglad kukkujatega

Kui eile olid libedusega hädas lõuna-eestlased, siis täna on kiilasjää vallutanud Põhja-Eesti teed ja tänavad.

«Jäsemetraumasid on üle Eesti kukkumise tagajärjel 48, neist Põhja piirkonnas 37. Peatraumasid kukkumisel on üle Eesti 28, neist Põhja piirkonnas 19. Kaela-seljatraumasid kukkumisel on üle Eesti 10, neist Põhja piirkonnas 8,» loetles Karu.