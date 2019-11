Graafikud: kellele jagasid erakonnad katuseraha?

Reformierakonna fraktsioon otsustas katuserahast loobuda. «Nii nagu eelnevatel aastatel oleme Reformierakonnas otsustanud valitsuse rahajagamisega mitte kaasa minna ning fraktsioonina katuserahadest loobuda,» selgitas Reformierakonna esimees Kaja Kallas Postimehele. «Olukorras, kus riigieelarve on miinuses, rahaasjad korrast ära ning väga mitmed riigile olulised investeeringud on ära jäetud või edasi lükatud, on valitsuspoliitikute poolt endale kommiraha võtmine äärmiselt vastutustundetu,» lisas ta. «Meie arvates on vale, et Riigikogu saab riigieelarvet mõjutada ainult valitsuse poolt pakutud kommiraha raames. Oleme taas teinud riigieelarvele terve rea sisulisi muudatusettepanekuid koos katteallikatega, mis muudaksid Eestis elu paremaks ja lahendaksid Eesti ees seisvaid probleeme,» selgitas Kallas, miks nad erakond loobus.