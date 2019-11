Riigikohus: Natura alale ehitamine pole tingimata keelatud

Riigikohtu halduskolleegium ei nõustunud keskkonnaameti seisukohaga, et Natura alal ei tohi kaitstavat elupaika ehitamisega vähimalgi määral kahjustada. Kolleegium jättis jõusse Tallinna Halduskohtu otsuse, mis kohustab keskkonnaametit projekteerimistingimuste kooskõlastamise võimalikkust uuesti hindama.

Riigikohtusse jõudnud vaidluses keeldus keskkonnaamet kooskõlastamast projekteerimistingimusi suvila ehitamiseks Saaremaal Kahtla-Kübassaare hoiualal asuvale kinnistule, mis kuulub Natura võrgustikku. Kinnistu on üleni kaetud Natura alal kaitstava kadastiku elupaigatüübiga. Kadastikul kasvavad haruldased käpalised. Kaitsekorralduskavas on seatud eesmärk suurendada kadastiku pindala kaitsealal. Keskkonnaameti hinnangul tooks alal ehitamine kaasa kadastike vähenemise ning see ei oleks looduskaitseseaduse ega Euroopa Liidu loodusdirektiiviga lubatud.