Ahti Kuningas: Rail Balticus ei ole juhtimiskriis, vaid suhtluskriis

Rail Balticu projekti koordineerimiseks loodud RB Rail AS-i 62 töötajat pöördusid avalikkuse poole murega, et organisatsioonis on kriisiolukord ning see seab ohtu kiirraudtee ehitamise. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas sellega ei nõustu.

«Ma arvan, et rohkem on vaja omavahel suhelda. Ma ise olen olnud nüüd selles kesküksuse nõukogus kuu aega. Ma näen, et seal nõukogu toimetab omaette, juhatus omaette ja töötajaid omaette. Vaja on selgelt teha omavahel regulaarseid kohtumisi. Ma arvan, et kõik saavad aru, et me töötame ühe ja sama eesmärgi nimel. Siis ka niisugust teineteisele vastandumist jääks vähemaks. Sellepärast ma ei ole tahtnud ka selle töötajate avalduse suhtes võtta ühtegi absoluutselt või negatiivset reaktsiooni,» selgitas transpordi asekantsler.

Ahti Kuningas märkis, et RB Rail AS personal teeb head ja tarvilikku tööd. Asekantsleri sõnul ei ole konkreetselt Eestile etteheiteid Rail Balticu projekti elluviijate poolt ka tehtud. Pigem Läti ja Leedu suunal. Põhimõtteliselt ei ole Ahti arvates tegemist mitte juhtimis- vaid suhtluskriisiga. «Ja ettepanek on tehtud, et me hakkame töötajatega, vist töötaja esindajatega, kord kuus kohtuma, nõukogu tasemel,» lisas transpordi asekantsler Kuningas.