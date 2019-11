Alkoholipiirangute arutamine Tallinna volikogus lükkub edasi

Riisalu hinnangul on tegemist olulise ja laialdast tähelepanu pälvinud teemaga ning linnavalitsus ei taha piirangute kehtestamisega liigselt kiirustada. «Linnavalitsus peab oluliseks enne volikogu menetluse jätkamist esitatud ettepanekud läbi analüüsida. Tahame olla veendunud, et kõik huvirühmad ja osapooled on saanud arutelus sõna sekka öelda ja kõik olulised argumendid on läbi kaalutud. Kavatseme veel korra huvirühmadega piirangute kehtestamise vajaduse, eesmärgid ja tingimused läbi arutada,» selgitas Riisalu.