Eesti rekajuht mõisteti Venemaal hukkunuga liiklusõnnetuse pärast mitmeks aastaks vangi

«Vaatamata kohtualuse seisukohale, on Stroganovi süü talle inkrimineeritavas kuriteos tõestatud. Tema ütlused ja väited on ümber lükatud süüdistava osapoole asitõenditega, mida kohus võistleva protsessi käigus uuris, ja nimelt kannatanu (hukkunu abikaasa – toim.), tunnistajate ütlustega ning muude materjalidega,» märgitakse kohtuotsuses.

Vene kohus mõistis Stroganovile karistuseks kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse asunduskoloonia tüüpi kinnipidamiskohas, võttes arvesse kinnipidamist eeluurimisvanglas (üks päev eeluurimisvanglas võrdub kahe päevaga koloonias). Samuti keelas kohus Stroganovile kaheks ja pooleks aastaks tegevused, mis on seotud transpordivahendi juhtimisega. Ühtlasi on Stroganov kohustatud korvama kõik kohtukulud, advokaadi honorarid ning kannatanu kulutused kogusummas 106 474 rubla (umbes 1506 eurot).

Hagi on esitatud 1 036 200 rublale (umbes 14 tuhat eurot) ja 5 miljonile rublale (ligi 71 tuhat eurot). Aga kuna avariis osalenud IVECO veok on võetud liisingusse, on tegelik kostja Swedbank Liising AS. Seni pole pank kohtuteatist saanud ning sõiduk on jätkuvalt Venemaal arestitud.