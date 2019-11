Peaprokuröri kandidaat on endine Isamaa mees: «Tahtsin väljendada enda konservatiivset maailmavaadet»

Parmas ei pelga seda, kuidas on erakonnad viimased kuud peaprokuröri ameti ümber jagelenud. «On ju loogiline, et koalitsioonil peab olema üksmeel, kes peaprokuröriks saab. Ja seda ei olnud. Ka nüüd ei ole mulle teada, kas koalitsioonipartneritele minu kandidatuur sobib. Eks seda näha ole,» selgitab ta.

Kui senine peaprokurör Lavly Perling toetas ideed, et järgmine inimene tema ametikohal võiks olla prokuratuuri töötaja, siis on Parmas töötanud aastaid kriminaalasjade ringkonnakohtunikuna.

«Eks selle pluss ehk on see, et minul on kõrvaltvaataja pilk. Kriminaalasjade kohtunikuna on mul ehk päris hea ettekujutus, mida igalt menetlusosaliselt, sealhulgas prokurörilt, vaja läheb,» jutustab ta.