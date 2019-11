Jaanus Karilaid: hindan, et peaprokuröri kandidaat toodi väljastpoolt prokuratuuri

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhatuse liige ja riigikogu fraktsiooni esimees Siim Pohlak kommenteeris ERR-ile, et erakonnad pole Parmase peaprokuröriks sobivuse küsimust veel arutanud.

«Fraktsioonis pole me nüüd seda teemat käsitlenud, oli ka istungitevaba nädal. Aga võimalik, et esmaspäevasel fraktsiooni koosolekul tuleb peaprokuröri kandidaat jutuks,» sõnas Pohlak.

Keskerakonna fraktsiooni liige Jaanus Karilaid tunnustab justiitsministrit. «Andres Parmasel on hea taust ja hindan, et kandidaat toodi väljastpoolt prokuratuuri ringkonnakohtust. See annab prokuratuuri arengusse lisaväärtust,» ütles Karilaid.