Ivari Padar: Arvo Aller tunneb maaelu hästi, aga minister peab olema ka suure meeskonna juht

Ivari Padari sõnul teab ta Ida-Virumaa Talupidajate Liidu juhti Arvo Allerit tööalaselt juba aastaid. «Ütleme niimoodi, et Arvo Aller on inimene, kes kindlasti seestpoolt teab kogu maaelu valdkonda,» iseloomustas Padar ministrikandidaati.

«Oluline ongi otsade kokkuviimine ehk oskus suhelda üle suure pildi. Kõigi allasutustega ja kogu sektoriga. Väga oluline on mitte joosta pooli valima, vaid endale selgeks teha, kus on mured,» märkis Padar.

Padar tõi esile ka selle, et on algamas uus läbirääkimistevoor Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika küsimustes. «Kindlasti see on uuele ministrile väga suur väljakutse, et neid läbirääkimisi edukalt pidada,» lisas ta.