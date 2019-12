Siseminister: kes süvariiki ei paljasta, on ise süvariik

Martin Helme: Nädala lõpus toodi Raivo Aegi poolt avalikkuse ette uus peaprokuröri kandidaat. Selleks on Andres Parmas. Tegemist on pikaaegse kohtunikuga ja pikaaegse lektoriga Tartu Ülikoolis. Esimene asi on see, nagu me kogu aeg ütlesime: peaprokuröri leidmine on justiitsministri ülesanne, meil siin ei ole vaja kogu aeg oma kandidaate välja pakkuda, ehkki neid meilt kogu aeg nõuti.

Mart Helme: Ma arvan, et Raivo Aeg käis selle kandidaadi sellpärast suhteliselt kiiresti välja, ma sain aru, et algselt taheti ikka palju pikemalt venitada, sest ma ütlesime, et kui ei käida kandidaati välja, siis meil on oma kandidaat olemas ja siis käime meie veel enne jõulu oma kandidaadi välja.

Martin Helme: Kui me leppisime selle kokku, et Lavly Perlingu jätkamise võtame päevakorrast maha, siis leppisime ka kokku, et mingi interregnum tekib. Ja oluline on ka see, mis me algusest saadik rääkisime, et küsimus ei ole selles, et kas meil on mingeid üksikuid ja konkreetseid etteheiteid või üldisemaid ja abstraktsemaid etteheiteid lahkuvale peaprokurörile. Meie jaoks oli oluline, et prokuratuuri tuleb värsket verd väljastpoolt. Ja see, et on leitud hea taustaga kohtunik, on suurepärane.

Mart Helme: Eks me saame näha, praktika on tõe kriteerium. Tundub võrdlemisi kare ja kandiline vennikene. Ega isiklikult ei tunne. Tema esimesed sõnavõtud oon olnud sellised, et ma nüüd väga suurt nihet lähenemises Eesti õigussüsteemile, ka Eesti õigussüsteemi kuritarvitustele ei näe. Ma ei hakka enne mingit hosiannat laulma, kui praktika on kinnitanud, mida ta tegema hakkab. Kas ta laseb prokuratuuril jätkata samasuguse poliitilise instrumendina, nagu see kujunes välja Lavly Perlingi juhtimisel, või ta muudab seda ja muudab selle tõepoolest õiguskaitse instrumendiks, mitte poliitilise ärapanemise instrumendiks. Muide selle poliitilise ärapanemise instrumendina esines ju ka prokuratuur just möödunud nädalal, kui ta samuti tegi avalduse, kus ta kiitis maaeluministeeriumi just ametist lahti lastud kantslerit Illar Lemettit. Kas see oli nüüd prokuratuuri otsene tööülesanne: ametist täiesti seaduslikult vabastatud kantslerile kiidulaulu laulma hakata, ma väga kahtlen selles. Aga see näitab, kui politiseeritud on Lavly Perlingi juhtimisel olnud prokuratuur, kuidas ta on järjest enam muutunud organisatsiooniks, mis on lahutamatu osa sellest, mida me nimetame süvariigiks.

Martin Helme: Minu jaoks on ka lakmustesti küsimus, kas uus peaprokurör või täpsemalt tema juhitud prokuratuur tõstab toru ja võtab uurida, ütleme sedasama veterinaar- ja toiduameti käitumist ühtede turuosaliste soosimise ja teiste turuosaliste kinnipanemise valguses. Kogu listeeria ja PRIA teema taustal kogu see vaade, mida meedia on esitanud, on täiesti väärastunud, täiesti välja mõeldud narratiiv.

Mart Helme: Minu jaoks on siiski üks tuluke kuskil taga ajus põlema löönud. Kui Parmas ütles, et süvariiki ei ole ja et süvariigi paljastamisega tema tegelema ei hakka, mis tähendab, et tema ise on süvariik.

Martin Helme: Aga kas me kujutame ette, et Raivo Aeg toob meile kandidaadi, kes ütleb et jah, meil on süvariik.