Kollektsionäärid peavad enda sõjatehnika registreerima

Kogude omanikud pelgavad, et kasutuskõlblik tehnika, kaasa arvatud tankid, tuleb ära rikkuda.

Sõjaaegne tank on põnev vaatamisväärsus, eriti kui see liigub. Sõjamasinaid on Eestis kasutatud ajaloo taasesitamise etendustel, filmivõtetel või telesaadetes.

«Eestis on viis tanki eramuuseumites ja ainult kaks nendest liigub. Nüüd on kolmas - me restaureerime ära, hakkab samuti liikuma,» rääkis sõjaajaloo klubi Otsing juhatuse liige Igor Sedunov.

Osa tankidest kuuluvad erakogudesse. Relvaseaduse eelnõu sätestab, et need peavad registreeruma muuseumiks, et omada sõjarelvi.

«Uus eelnõu annab võimaluse ka eramuuseumitel saada võrdväärseks riigimuuseumitega ning hoiustada ka tulevikus sõjatehnikat ja muid sõjarelvi,» selgitas siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Sven Põierpaas.