Politsei keelas piiriveekogude jääle mineku

Inimelude kaitseks on jääle minek jalgsi ja mootorsõidukitega üheaegselt nii Narva veehoidlal, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kui ka Pattina, Vaniku, Pabra ja Kriiva järvedele keelatud.

«Praegune jääkate on veel liiga nõrk, et inimest kanda. Inimeste endi elude kaitseks seamegi keelu nõrgale jääle minekuks,» selgitas Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi, kelle kinnitusel teevad piirivalvurid pidevalt jääluuret ning annavad aegsasti teada, kui piiriveekogudele tekib püsiv inimest kandev jääkate.

Püvi selgitas, et ohutu jääle minek on tagatud, kui jää paksus on ühtlaselt 7-10 sentimeetrit.