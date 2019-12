Saar: valitsuse pensionivandalismi maksavad kinni meie lapsed ja lapselapsed

Olukorras, kus Eesti elanikkond vananeb ja maksumaksjaid jääb vähemaks, tuleks tänast süsteemi Saare sõnul hoopis täiustada. «Pensionisüsteemi lammutamise korral seisab ühiskond ühel päeval stsenaariumite ees, millest ükski pole Eesti huvides: suure osa eakate pension on nii väike, et see ei taga vähegi inimväärset elu või siis tuleb oluliselt tõsta tänaste laste, tulevaste töötajate maksukoormust. Kolmandaks valikuks on märkimisväärne pensioniea tõstmine ja neljandaks massilise välistööjõu Eestisse lubamine,» rääkis Saar.