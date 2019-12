Arvo Aller: kui ma olen Toompeal, siis lähen tootjatega kohtuma

10. detsembril tulevad Toompeale põllumehed protestima, sest nad pole rahul, et plaanitakse riigieelarvest 15,3 miljoni asemel 5 miljonit. Päeval lootis maaeluministri kandidaat, et põllumeestele leitakse viis miljonit lisaks. Ka rahandusminister Martin Helme väitis, et et otsitakse lisaraha ning on plaanis üleminekutoetustele lisaraha leida järgmise aasta riigieelarvest.

Kui ETV uudistesaates küsiti Allerilt, et kummal pool ta protestis osaleb, siis maaeluministri kandidaat vastas, et kui ta on tolleks hetkeks Toompeal, siis läheb ministrina tootjatega kohtuma.

«Kindlasti kui ma olen Toompeal lähen tootjatega kohtuma. Poolt ma valida ei saa. Pigem lähen kohtuma tublide tootjatega ja saab ka selgitada, miks on tehtud nii või teispidi otsuseid,» lausus Aller. Ta lisas, et praegu valitsuskabinetis vaadatakse plaan üle ning rahanduskomisjon peaks ka oma otsuse tegema.

Küsiti ka Alleri usalduse kohta PRIA ja VTA suhtes. «Minu usaldus, nii nagu sai välja öeldud, toetub sellele, et olen nendega kosotööd teinud. Nende pädevus seaduste ees on täiesti olemas,» selgitas ta ja lisas, et nad saavad oma tööd veel paremini teha, kui nad tõlgendaksid seaduseid tootjatele.