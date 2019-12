Uuring: eestlane kogub raha reisimiseks ja ellujäämiseks

«Ootamatute kulutuste katmiseks või juba võetud kohustustest kiiremaks vabanemiseks inimesed kahjuks raha kõrvale ei pane, rääkimata investeerimisest või pensioniks säästmisest. Eks Eestis on säästmiskultuur veel lapsekingades, elame rohkem hetkes ja kogume kogemusi, mitte asju,» kommenteeris uuringu tellinud Raha24 kaubamärgiga laenu pakkuva ettevõtte BB Finance OÜ juhatuse liige Urmo Kokmann.

Ta lisas, et paljud inimesed ei teadvusta piisavalt, mis neid tulevikus finantsiliselt ees ootab. «Inimesed ei oska ega ka taha mõelda sellele, et võib tekkida ootamatuid kulutusi. Veel vähem tahetakse mõelda sellele, mis neid ootab ees 20 või 30 aasta pärast ja mõistetavalt tegeletaksegi valdavalt igapäevase ellujäämisega.»

Kokmann märkis, et raha säästmine on keeruline, kuid kindlasti mitte võimatu. «Selleks, et tulevikus oleks millest elada, tuleb seeme varakult mulda panna ja kokkuhoidmist alustada täna.»