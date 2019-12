Riigisekretär soovitab Järviku üles riputatud punaministrite pildid maha võtta

«Meedia vahendusel saime koos laiema avalikkusega teada, et maaeluministri kabineti vastasseinale on üles pandud Nõukogude ja Saksa okupatsiooni ajal Eestis põllumajandusega tegelenud ministrite ja ministriga samaväärsel positsioonil asunud isikute portreed. Eesti Vabariigi järjepidevuse seisukohast ei ole see korrektne, sest ajavahemikul 1940–1991 siin tegutsenud okupeeriva võimu organid ei ole osa Eesti riiklusest,» kirjutab Peterkop praegu ministri kohuseid täitvale asekantslerile Siim Tiidemannile.