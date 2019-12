Galerii: politsei avastas reidi käigus suverehvidega sõidukeid

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein sõnas, et reidil oli nii positiivseid kui negatiivseid tulemusi. «Meie kliimas peab valmis olema selleks, et äkitselt vahetub paduvihm lumesajuga ning teed katab ohtlik, silmale märkamatu must jää. Tore, et enamik juhte sõitsid autodega, millel olid all korraliku mustriga talverehvid. Samas võtab mõtlikuks fakt, et sajast vastutulevast autost neljal on all vähese haardumisega suverehvid,» ütles ta.