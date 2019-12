Üllar Saaremäe: alla 21-aastasele kärakat keelata on jabur

Üllar Saaremäe märkis «Ringvaates», et esialgu on siiski tegemist vaid komisjoni mõttelennuga, mis pole veel kuhugi jõudnud ning arutada võib mida tahes.

«Kui me mõtleme kasvõi selle peale, et meil on 18-aastane, kes on nimetatud täisealiseks, kes võib pärast seda ilma vanemate käest küsimata lapsi teha, abielluda – siis kas pulmaviinad peab ikka isa ostma? «Minu meelest on see päris jabur, mis praegu toimub,» arvas ta.