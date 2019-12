Vene saatkond peab Sputniku tegevuse piiramist ennekuulmatuks

Eelmisel nädalal ilmnes, et sanktsioonid Kremli propagandakanali Rossija Segodnja vastu sunnivad Sputniku nime all tegutseva organisatsiooni Tallinnas oma üüripinnalt välja kolima ning juba oktoobris ei lasknud pangad läbi Sputniku palgamakseid.

«Eesti on korduvalt deklareerinud, et hindab deomkraatlikke väärtusi, sealhulgas ka sõnavabadust, mis on sätestatud Eesti põhiseaduses. Tegelik olukord on aga teistsugune: Venemaa populaarne meediaorganisatsioon kannatab Eestis tagakiusamise all,» leidis saatkond.