Helme: tegutsen, sest süvariik peedistab ettevõtjaid

Sõnajalad on ju sisuliselt esitanud riigi vastu nõude. Nõude suurus on kahtlemata vaieldav – ja see ei ole isegi hagi veel –, aga kui me räägime 125 miljoni euro suurusest nõudest, siis see on kindlasti rahandusministri asi. Suurem probleem on mujal: minu jaoks on mõtteviis – mis Eestis on valitsenud varasemate valitsuste ajal ja on väga levinud ka tänasel päeval ametnike hulgas –, et ettevõtjad on a priori kaabakad, keda tuleb peedistada, vastuvõetamatu.