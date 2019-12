Aeg: ma ei mõista, miks Helme Sõnajalgu nii tugevalt kaitseb

Rahandusminister Martin Helme heidab Aidu tuulikupargiga seotud probleemis ette seda, et riigiametnikud on ettevõtjate vastu kiuslikud.

Justiitsminister ütles «Aktuaalse kaamera» stuudios, et Helme sõnade peale ei tasu ülemäära erutuda. «Eks me oleme ju nendega harjunud või kuulnud neid ka varem,» lisas ta. Oma ministeeriumi osakonna juhi kaitseks ütles Aeg, et ta lähtub ikkagi väga selgelt normidest ja reglementidest, mis seadus ette kirjutab.