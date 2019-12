Tellijale

Simm on kandnud reaalselt ära valdava osa reaalsest vangistusest ehk talle mõistetud 12 ja poolest aastast 11 aastat ja kaks kuud.

«Olen jätkuvalt seisukohal, et riigireeturid peaksid siiski kandma oma karistuse viimase päevani,» ütles Aeg Postimehele. «Aga kohus, mis on vaba ja sõltumatu, on oma otsuse teinud. Keegi ei saa sellele vastu vaielda.»