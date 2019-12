Loe 43 kohtuniku kirja Raivo Aegile

Kohtunikud teatasid justiitsminister Raivo Aegile, et neile pole arusaadav, mis on ministri Harju maakohtus algatatava järelevalve eesmärk. Loe, mille üle kohtunikud täpsemalt muret tundsid ning mida ministrile ette heitsid. Aeg vastas kohtunikele samal päeval, selgitades järelevalve tagamaid.

Tänane Postimees kirjutab, et Aegi sõnul polnud kohtunike mured õigustatud ega põhjendatud. «Ma ei saa aru, kuidas selle peale üldse tullakse, et hakata süüdistama, et me tahame hakata kohtupidamist kuidagi kontrollima või ette kirjutama, kuidas peab mingis konkreetses menetluses otsuseid tegema,» ütles ta Postimehele.