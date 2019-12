Viimsi volikogu ei hakka teisipäeval vallavanemat valima

«Nüüd on selgunud, et Reformierakonnal polegi Laine Randjärve asemel kedagi teist praegu Viimsi vallavanemaks pakkuda. See on märk Reformierakonna Viimsi piirkonna nö lühikesest pingist, aga ka sisemise üksmeele puudumisest. Nii jääbki Viimsi vallavalitsus ilma juhita vinduma vähemalt kuni järgmise aasta jaanuarini,» märkis volikogu liige Ivo Rull.