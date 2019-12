Koolijuhtide ühendus asus vallandatud Kiviõli koolidirektori kaitsele

Avaldame koolijuhtide ühenduse pöördumise täismahus

Peame sügavalt ebaõigeks Lüganuse vallavalitsuse otsust vabastada koolijuht Heidi Uustalu ametist selgelt otsitud põhjustel, hoolimata kooli kogukonna vastuseisust ja arvestamata õpi- ja töörahu tagamise põhimõtteid. Heidi Uustalu on teinud koolijuhina väga head tööd, Kiviõli I Keskkool on üleriigiliselt silmapaistev kool ja koolijuht Heidi on panustanud Eesti haridusse väga palju, mille tulemusena on teda pärjatud 2016. aastal ka Aasta Koolijuhi aunimetusega.