Kohus otsustas: lapsele elatise maksmisest hoidumine on karistatav juba ühe kuu möödudes

Maakohus järeldas, et vanem hoiab kõrvale elatise maksmisest, mille kohus oli talle määranud. Ringkonnakohus küll nõustus, et süüdistatav on hoidnud elatusraha maksmisest teadlikult kõrvale, ent võttis seisukoha, et ligi viie kuu kestel elatise maksmisest hoidumist ei saa veel pidada pikaajaliseks. Seetõttu leidis ringkonnakohus, et see rikkumine pole karistusseadustiku järgi karistatav, sest selliselt saab karistatavaks pidada elatise maksmisest kõrvalehoidumist siis, kui see ületab ühte aastat.