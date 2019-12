Prokuratuur saatis kohtu ette netikommentaatoritega võidelnud advokaadi Robert Sarve

Ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius kinnitas, et Robert Sarve süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvi 394 lg 2 järgi ulatuslikus rahapesus, mis on toime pandud grupi poolt. Koos Sarvega on kohtu all ka ettevõtja Jaago Roosmann. Süüdistuse sisu ei soostunud pressiesindaja veel avaldama.