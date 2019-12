Vallandatud Kiviõli koolijuht pöördub kohtusse

Selle nädala neljapäeval toimus vallavalitsuse ees direktori toetuseks pikett. Sinna kogunenutele edastas vallavanem otsuse, et direktoriga töösuhe lõpetatakse.

Lüganuse volikogu esimehe, keskerakondlase Dmitri Dmitrijevi sõnul on prioriteet see, et koolis õppetöö jätkuks.