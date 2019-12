Mart Järviku «lutikas» osutus wifi signaali võimendiks

Järvik saatis veel ametis olles sellekohase kirja ka erakonnakaaslasest siseministrile Mart Helmele. «Minul on tekkinud kahtlus, et ministri kabinetis toimub ebaseaduslik jälitustegevus siin toimuva üle. Siia võivad olla paigaldatud pealtkuulamise või muud sellekohased seadmed. Palve, viia täna kiirelt läbi ametlik kontroll minu kabineti üle vaatamiseks vastava komisjoni poolt,» kirjutas Järvik Helmele 22. novembril.

Järgmisel tööpäeval aga Järvik vallandati ning siseminister tema kirjale ametlikku käiku anda ei jõudnudki.

Tänases intervjuus ERRile andis Järvik juba mõista, et ta ise väidetavat pealtkuulamisseadet ei näinudki. «Ega ma selgelt seda avastanud ei ole, aga kõhklused ja kahtlused tekkisid mõned ajad tagasi, kui avastad, et see jutt, mida sa oled kabinetis rääkinud, on mingi aja pärast kellelgi juba teada,» ütles Järvik.