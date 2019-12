Vilepuhuja: TTÜ ametlik raport kubiseb valedest

Vilepuhuja kirjutab, et terve septembrikuu jooksul oli ta pidevas kontaktis uuriva komiteega. «12. septembril kirjutasin uuriva komitee liikmele Jaan Raikile et paluda kohtumist, sest uskusin, et ta oli teinud mõned väärkajastamised pressikonverentsil. Ta vastas, et ta pole veel kõiki tõendeid näinud ja läbi lugenud seega me peaksime järgmine nädal kohtuma. Leppisime kokku kohtumise 18. septembriks kell 10 hommikul. Ta võttis minuga ühendust kell 20:33 kohtumisele eelneval õhtul (17. september), väites, et komitee ütles, et nende kohtumine keelati ära.

«Loodan lihtsalt näidata et seal ei ole olnud minu poolset puudulikust koostöös uuriva komiteega. Ainuke põhjus, miks koostööd rohkemal kujul ei toimunud, oli see, et uuriv komitee ei tahtnud seda. Ma ei ole olnud ebaloojaalne ülikoolile, tegelikult, sellega avalikuks tulemine oli algusest peale lojaalsust kinnitav tegevus. Ma ei tahtnud seda avalikustada, olin sunnitud seda tegema vaid Rektori tegevusetuse tõttu. Ma ei andnud augustist saati meediale mitte ühtegi intervjuud ega väidet, ainuke põhjus miks see on endiselt meediasse jäänud on ülikooli poolne ebakorrektne vastus ja pidev valeinformatsiooni tulv mida nad meediale annavad. Minu poolsed väited ei olnud põhjusteta. Raport ise tõi välja et seal oli mitmeid puuduseid, endiselt on käimas Euroopa Liidu ja prokuratuuri poolne uurimine ning ülikool on valmistanud oma enda initsiatiivil et maksta tagasi vähemalt osa toetusest mida nad on saanud. Olen tegutsenud heas usus, ma olen andnud üle sadu dokumente mida vaadates iga mõistlik inimene jõuaks samale järeldusele mis mina. Ma uskusin et see oli pettus kui pöördusin Rektori poole märtsis, ja ma usun et see on pettus, ka täna. Ma loodan et ülikool võtab arvesse nende avalikke, ebakorrektseid, julme ja laimavaid ründamisi minu vastu ja palub avalikult vabandust oma tegevuse eest,» kirjutab McBride.