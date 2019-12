Eesti kiireim raudteelõik ⟩ Rongid sõidavad Turba liinil kuni 140 km/h

Tegu on Eesti kiireima raudteelõiguga, mille maksimaalne lubatud tunnikiirus on 140 km/h. Uhiuuel üle kuue kilomeetri pikkusel Riisipere-Turba raudteelõigul hakkab rong sõitma kuni 11 korda päevas.

«Uue raudteelõigu avamine on oluline sündmus nii kohalikele kui ka kogu Eestile, sest täiesti uut raudteelõiku avatakse Eestis harva, viimati juhtus see 2011. aastal Koidula piirijaama rajamisel. Riigieelarve eelnõus on ette nähtud ka 2 miljonit eurot Haapsalu raudtee taastamise teise etapi eeltöödeks ning selle kinnitamisel oleme valmis alustama uuringute ja projekteerimisega,» kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.