Eesti suusasportlaste homne päev: konkurents hiinlastega?

«Ma arvan, et totalitaarses riigis ikka saavutatakse kõike - võimu ja jõuga,» ütles Postimees Grupi peaprodutsent Marko Kaljuveer ütles KUKU saates «Neeme Raud. Siin» Hiina plaane kommenteerides. «Samas, tegelikult, Hiina sportlasi on ka juba laskesuusatamise maailmas olnud, mitte küll seal kõige teravamas tipus, aga neid on olnud. Ja kui nüüd aastal 2022 toimuvad taliolümpiamängud Pekingis, siis hiinlased kindlasti pingutavad.»

Kaljuveer kõneles ka Eesti suusatamisest. Dopinguskandaalil on tema jaoks olnud väga isiklik mõõde, sest ta on meie suusasportlastega väga lähedaselt kokku puutunud alates Salt Lake City olümpiast 2002 aastal.

«Kuid siinkohal tunnistagem seda, et oleme olnud valemängijad aastakümneid, ja see oligi nii,» märgib ta.

Kuid Eesti suusatamisel on kindlasti tulevik, sest suusatamine on üks eestlaste ala, on Kaljuveer optimistlik, uskudes, et vaatamata plekkidele, on uued noored suusatajad peale kasvamas ja eestlaste sitkust edaspidi näitamas.