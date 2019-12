Siiri Oviir: Ka vanasti olid Eesti naised, kes kunsti tegid. Miks me neist midagi ei tea?

«Meie Eestis küll teame (tolle perioodi) naiskultuuritegijaid, aga paraku on need kirjutajad – Anna Haava, Lydia Koidula. Aga miks meil omal ajal ei olnud tuntud naiskunstnikke, mõtlesin ma toona. No hea küll, mõtled, et meil oli talupidajad, millal neil aega oli (kunsti jaoks). Aga meil olid ju baltisakslased? Nende hulgas oli ja ka naisi võrdselt meestega. Nii et see on see sama soolise võrdõiguslikkuse teema. Naisele ei sobinud, naist ei õpetatud. Jah, lille võis maalida, aga figuuri maalida, inimkeha maalida, see on hoopis teine küsimus. See tõenäoliselt ei tulnud välja ja ei kannatanud välja panemist. Naisi ei õpetatud kunstnikeks, aga kunsti tegemist tuleb ka õppida.»