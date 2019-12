Postimehe ajakirjanikud pälvisid korruptsioonivastase teo tunnustuse

Ühingu liikmete poolt ellu kutsutud konkursi eesmärk on tunnustada mõnd tegu, isikut või organisatsiooni, mis või kes on oluliselt laiendanud korruptsioonialast arutelu, toonud kaasa uuendusi korruptsiooniennetuses, muutnud organisatsiooni või valdkonna korruptsioonivabamaks.

«Eriti tunnustame ajalehte ja reportereid järjepidevalt vihjeandja kaitseks üles astumise eest. Olukorras, kus Eesti seadusandlus on vihjeandjate kaitse osas veel puudulik, on eriti oluline teha pidevat selgitustööd ning avalikustada võimalik tagakiusamine,» kommenteeris ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Erkka Jaakkola.

«Vihjeandjad on tunnistajad ning teavitamise eesmärk on kaitsta avalikku huvi. Vihjeandja ei saa ega peagi ette teadma, milline on õiguskaitseasutuse uurimise tulemus, sest ta pole ise uurija. Sellegi poolest näeme, et sõnumile keskendumise asemel on kergem keskenduda sõnumitoojale ning nii satub vihjeandja isikliku rünnaku alla. Meie kõigi huvides peaks aga olema, et teavitamist julgustada.»