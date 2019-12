Aasa sõnul valmib Rail Baltic tähtajaks ja eurorahaga

« Aktuaalne kaamera » vahendas, et komisjoni liikmed aga kahtlesid, kas Rail Baltic on võimalik valmis ehitada samaaegselt suurte tee-ehitusprojektidega. Riigikontrolli hiljutine audit seadis kahtluse alla Rail Balticu tähtajaks valmimise ning plaanitud kulupiiridesse jäämise, mis võib tähendada projektiks eraldatud eurorahadest ilmajäämise.

«Nii nagu [Rail Balticu] Eesti ettevõtte esindajad täna siin tutvustasid, on ajakava niimoodi paika seatud ning kõik võimalused selleks on olemas. Mis puutub kallimaks minemist, siis see selgub ikkagi pärast hangete läbiviimist. Täna on toimunud kaks hanget, millest üks oli nagu prognoositud ja teine märgatavalt odavam,» rääkis Aas.