Pildid ja video ⟩ Sotsid vilistasid Boroditši uute busside esitlusel välja

Tallinna linnavalitsus ja Linnatranspordi AS esitlesid täna Vabaduse väljakul uusi Solarise gaasibusse, mille linn ostab.

Aktsiooni korraldaja, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid ütles Postimehele, et Boroditši väljavilistamise eesmärk oli juhtida tähelepanu probleemidele Tallinna ühistranspordi korraldamisel.

Kaljulaiu sõnul võib Tallinna linn uusi busse ju osta, aga alarahastamise ja ebapiisavate palkade tõttu ei jätku nende rooli juhte. Ta märkis, et kindlasti vajaks ülevaatamist Tallinna liinivõrk, mis ei vasta enam tänapäeva vajadusele. «Halvasti korraldatud liinivõrgu tõttu sõidab ühistranspordiga vähem inimesi, kui võiks,» märkis Kaljulaid.

Sotsid ja rohelised valisid vilistamise ajaks just Boroditši kõne, et meenutada asjaolusid, kuidas sai Boroditš Tallinna Linnatranspordi ASi juhiks. TLT senine juht Enno Tamm astus mullu juunis oma kohalt tagasi ja sellele kohale asus Boroditš. Nimelt distantseerus Reformierakonda kuuluv Boroditš kuu aega enne ametikoha saamist end Tallinna linnavolikogus toimunud linnapea Taavi Aasa umbusaldusavaldusest. Jutud Boroditši plaanidest liikusid ajakirjanduses juba enne tema saamist TLT juhiks.

«Olgem ausad, tänane busside esitlus Vabaduse väljakul oli korraldatud järgmisi kohalikke valimisi silmas pidades. Ürituse eesmärk oli näidata, kui tubli on linnavalitsus, et ostab linnaelanike jaoks uued bussid,» lisas Kaljulaid.

Roheliste juhatuse liige Joonas Laks ütles, et loomulikult on tervitatav uute keskkonnasõbralike busside tulek Tallinna tänavatele, aga see ei tee tasa süsteemset tegematajätmist pealinna ühistranspordis.