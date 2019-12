Saksa politsei leidis rongist eluohtlikus joobes Eesti mehe

Politsei sai reede õhtul väljakutse Rügeni saarel asuvasse Lietzowi raudteejaama, kus rongis magas raskes joobes mees. Kontrolör üritas pingil magavat meest äratada, et tema piletit kontrollida, kuid mees ei reageerinud korduvatele äratamiskatsetele.

Politseijaoskonnas õnnestus selgeks teha, et tegemist on 23-aastase Tallinnast pärst Eesti kodanikuga, kes oli teel Hamburgi. Noormees oli tulnud rongile Sassnitzist ning ta pidi Lietzowis teisele rongile ümber istuma, et oma teekonda jätkata,.