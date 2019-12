Otse Postimehest ⟩ Aivar Kokk: tulumaksuvaba pensionitõus takerdus IT-lahenduste taha

Aivar Kokk ütles, et kõik valitsuserakonnad on pettunud sellepärast, et keskmine pension ei ole järgmine aasta tulumaksuvaba. «Kuid me peame täna siin kaamerate ees tunnistama, et me küll räägime e-riigist, aga IT-lahendusi ei ole kahjuks võimalik tihti nii kiiresti lahendada,» märkis rahanduskomisjoni esimees.

«Me teame, et sotsiaalministeeriumi valdkonnas, SKAIS 2-e arenduses, on kaheksa aasta jooksul tehtud palju apse. Sellest tulenevalt ei ole järgmisel aastal keskmine pension tulumaksuvaba,» rääkis Aivar Kokk ja lisas, et läbi indekseerimise 38 eurot ja 7 eurot erakorralist tõusu (kokku tõuseb keskmine pension 45 eurot) on siiski kõikide aega kõrgeim tõus.

Täpsustavale küsimusele vastates lisas rahanduskomisjoni esimees, et tulumaksuvaba 550-suurune erand pensionäridele, jäi ära IT-lahenduse puudumise tõttu. «Seda ei suudetud poole aastaga lahendada. Kuna SKAIS 1 programm ei võta vastu uut koormust, siis SKAIS 2 programmiga on täna kokku lepitud, et hiljemalt aastaks 2021 on see lahendus olemas. Kui me oleme siin järgmisel aastal samal ajal, siis loodame, et Eestis on jätkuvalt keskmine pension tulumaksuvaba,» avaldas lootust Aivar Kokk.