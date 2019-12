Tellijale

Hõbetoosi kaane siseküljele on graveeritud Tallinna linnavalitsuse pühendus peaminister Uluotsale: «Peaminister Jüri Uluotsale 50. sünnipäevaks Tallinna linnavalitsuse nimel Tallinnas, 13. jaanuaril 1940». Toosile on graveeritud ka kinkijate nimed, teiste seas on seal ülemlinnapea Aleksander Tõnissoni, Tallinna linnapea Anton Uessoni ja linnanõunike Peeter Sisaski ja Jakob Kentsi nimed.