Presidendi jõulukaardi kunstnik Lepik: ka väikestel tegudel on tulem

Eili Lepik pidi presidendi kantseleisse saatma oktoobrikuu alguses esialgse kavandi ning vastus, et tema kujundus osutus valituks saabus sama kuu keskel.

Kantselei poolt oli ette antud väga kindel teema, millest kaardi kujundamisel lähtuma pidi. «Sarnaselt mullusega oli ka see aasta kandvaks teemaks kliimalugu,» selgitas Lepik.

«Eks mind inspireeriski see, mida igaüks meist teha saaks, et meie igapäevased valikud oleksid loodussäästlikumad,» kirjeldas kunstnik kaardi ideed. Tänavused jõulukaardid on trükitud 100 protsenti taastoodetud paberile looduslike vaikude ning õlide baasil valmistatud trükivärvidega.

Eili Lepik kasutab illustreerimisel digitaalseid vahendeid ning seda tegi ta ka presidendi jõulukaardi puhul.

Tema sõnul on kaardil kujutatav igaühe ja ka looduse lugu. «Uskumise lugu, et ka väikestel tegudel on tulem. Oluline on, et me kõik annaks endast parima, mitte ei lööks käega, arvates, et meie valikud ei loe,» kirjeldas Lepik.

Kunstniku arvates on presidendi traditsioon väga tore, et ta kasutab erinevate kunstnike loomingut oma jõulukaardil. «Mina isiklikult olen väga õnnelik ja uhke, et olen sellest osa saanud. Eriti rõõmustav on see, et võimaluse saavad ka vähem tuntud tegijad,» lausus presidendi jõulukaardi kunstnik Eili Lepik.