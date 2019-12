Otse Postimehest ⟩ Päästeamet Tartu põlengust: küsimusi tekitab tule väga kiire levik

«Kõigepealt minu ja kogu päästeameti poolt hukkunute lähedastele siiras kaastunne. Olles ise juba 27 aastat olnud päästeteenistuses ja elus kokku puutunud väga erinevate õnnetustega, siis nii traagilist sündmust ei ole Eestis ammu olnud. Terve pere hukkumist ei ole minu karjääri jooksul juhtunud. Igal juhul on tegemist väga tõsise õnnetusega. Kindlasti mõjutab säärane sündmus ka professionaale,» nentis päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Tammearu kinnitas, et politsei ja prokuratuur viivad läbi uurimise ja õnnetuse põhjus selgitatakse välja. «Uurimisprotsess on pikk ja keeruline, ka meie menetleja on tegevusse kaasatud. Hetkel saame väita üht - kahjuks neid inimesi ei too meie juurde tagasi enam mitte miski,» lisas päästeameti juht.

Peadirektor ärgitas kõiki inimesi oma kodud kriitilise pilguga üle vaatama. «Me saame kõik vaadata üle enda ja oma lähedaste kodud. Kas küttekolded ja elektriseadmed on korras ja kas suitsuandur ikka töötab. Kas vingugaasiandur on olemas. Tegelikult elementaarsed asjad,» ütles Kuno Tammearu ja lisas, et kasulik oleks jõulude ajal kasutada elektroonilisi küünlaid. «Need on väikesed, kuid väga olulised asjad, mida me peame ära tegema ja millele iga päev tähelepanu pööramata.»

Täna teame, et päästeameti kutsus välja naaber. «Tulekahjufaas oli juba selline, et kui päästemeeskond 6 minutiga kohale jõudis, oli maja lausleekides ja päästemeeskond ei saanud majja siseneda. See tähendab seda, et tulekahju pidi juba varasemalt nii-öelda staadiumis arenema. Kahjuks meil ei õnnestunud sealt kedagi päästa,» arutles Tammearu ja lisas, et naabermaja oli küll ohus, ent see oht likvideeriti.

«Päästemeeskond tuli kohale kuue minutiga ja alustas kohe operatiivselt päästetöödega. Aga tõesti meie päästemeeskonnal ei õnnestunudki siseneda majja, sest temperatuur oli nii kõrge ja tulekahju oli juba kaugele arenenud.»

Päästeamet nentis, et küsimusi on rohkem kui vastuseid. «Ikkagi jääb küsimus, et miks see tulekahju sai alguse ja miks see sai niimoodi areneda ilma, et keegi seda ei märganud. Ka see, et elanikud majast välja ei saanud. See on kindlasti küsimuse koht,» tõdes päästeameti juht.

«Me ei tea, kui kiiresti tulekahju tegelikult seal arenes, et mingil põhjusel majas olevad inimesed ei saanud tulekahjust ise teada. Me täna ei oska öelda lõpuni, kas seal oli suitsuandur olemas või ei olnud. Kas olid muud vahendid olemas, et saada tulekahjust teada,» lisas Kuno Tammearu ja kinnitas, et sellega tegeleb uurimine.